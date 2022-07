Sparkurs im Landkreis: Aichach schaltet Lichter an historischen Gebäuden aus

Plus Um Energie zu sparen, beendet die Stadt Aichach demnächst die abendliche Beleuchtung historischer Gebäude. Was andere Gemeinden im Wittelsbacher unternehmen.

Die Energiekosten explodieren, die zuverlässige Versorgung mit Energie ist derzeit eine der drängendsten Fragen. Nicht nur Privathaushalte und Firmen bekommen das zu spüren. Auch die Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg machen sich Gedanken, wo und wie sie über das bisherige Maß hinaus Energie einsparen können. In Aichach wird sich das schon bald bemerkbar machen.