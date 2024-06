Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Tag der offenen Gartentür: Viele Besucher wollen grüne Paradiese sehen

Plus Gärten in Aichach, Rehling, Todtenweis und Ried sind am Wochenende für die Öffentlichkeit zu sehen. Viele Gäste genießen die Gartenpracht, fachsimpeln und holen sich Tipps.

Von , Anton Treffer Gerlinde Drexler , Anton Treffer

Die fedrigen gelben Blüten des Alants fallen sofort auf. Auf die auffallende Blütenpracht wird Maria Huber von fast allen Besucherinnen und Besuchern angesprochen. In ihrem Garten in Aichach herrscht am Sonntag reges Treiben. Er ist einer von insgesamt vier Gärten, die im Landkreis beim Tag der offenen Gartentür zu sehen sind. Vor rund vier Jahren hat Huber begonnen, ihren bis dahin konventionellen 600 Quadratmeter großen Garten in einen Naturgarten umzuwandeln.

Gepflegte Rasenflächen, sauber abgestochene Beete – all das wird man bei der 56-Jährigen nicht finden. Zumindest nicht mehr, denn bis vor etwa vier Jahren gab es das bei ihr noch. Dann kam das Volksbegehren zur Rettung der Bienen und Maria Huber begann, sich für das Thema zu interessieren. Sie machte einen Imkerkurs, informierte sich über Insektenhotels und wollte den Insekten Nahrung anbieten. „So hat eines zum anderen geführt“, erzählt sie.

