Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg verlieren ihren Optimismus

Plus Die Herbst-Umfrage der IHK zeigt, dass steigende Energie- und Rohstoffpreise das größte wirtschaftliche Risiko sind. Besonders leidet das Reise- und Gastgewerbe im Wittelsbacher Land.

Hohe Energiepreise, fehlende Arbeitskräfte, stockende Lieferketten – die Wirtschaft im Wittelsbacher Land steht vor großen Herausforderungen und immer weniger Unternehmen blicken optimistisch in die Zukunft. Das ist das Ergebnis einer Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Herbst. Bei einem Pressegespräch stellten nun Thomas Sixta, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg, und IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter die Ergebnisse vor.