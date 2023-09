Aichach-Friedberg

Unwetter: Welche Strukturen greifen bei einem solchen Ereignis?

Plus Nach dem Sturm, der vor allem Kissing getroffen hat, rief der Landkreis Aichach-Friedberg vorübergehend eine "Großschadenslage" aus. Was es damit auf sich hat.

Der erste Schock nach dem Unwetter, das sich Ende August insbesondere über Kissing entladen hatte, ist inzwischen überwunden. Am schlimmsten hatte es die Kissinger Altortjugend und die Senioreneinrichtung Haus Gabriel getroffen. Die Altortjugend war dabei, das Zelt für das geplante Jubiläum fertig aufzubauen, als das Unwetter über Kissing fegte. Zehn Personen wurden verletzt, teilweise schwer. Das Haus Gabriel musste noch in der Nacht vollständig geräumt und für mehr als 100 Personen ein neuer Platz gefunden werden. Rund 400 Feuerwehreinsätze wegen des Unwetters gab es laut Kreisbrandrat Christian Happach insgesamt. Unter anderem wegen der notwendig gewordenen Evakuierung des Seniorenheims und der Vielzahl an Einsätzen in Kissing hatte der Landrat Klaus Metzger zusammen mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Samstagabend vorübergehend eine Großschadenslage ausgerufen. Doch was bedeutet das konkret?

Tornado in Affing, Großbrand in Dasing, Zugunglück in Aichach

Die rechtliche Grundlage dafür ist im bayerischen Katastrophenschutzgesetz hinterlegt. Es gibt jedoch eine begriffliche Unterscheidung zwischen einer Katastrophe und einem Großschadensereignis. Eine Katastrophe gefährdet das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürliche Lebensgrundlage oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß. "Ein Großschadenereignis ist ein Schadensereignis unterhalb der Katastrophenschutzschwelle, mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sowie anderen Geschädigten oder Betroffenen und/oder erheblichen Sachschäden", erklärt der Katastrophenschutzbereich des Landratsamtes Aichach-Friedberg auf Nachfrage. Eine gesetzlich definierte "Schwelle" zwischen Katastrophe und Großschadensereignis gebe es jedoch nicht. In den vergangenen Jahren gab es im Landkreis Aichach-Friedberg nur wenige Großschadenslagen: Sie wurde 2015 beim Tornado in Affing ausgerufen, 2017 beim Großbrand der Western-City in Dasing und zuletzt 2018 beim Zugunglück in Aichach.

