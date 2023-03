Volkshochschule startet im März mit neuer Leiterin ins neue Semester

Am 13. März geht das Programm für Frühjahr und Sommer der Volkshochschule Aichach-Friedberg los. Mehr als 800 Kurse sind im Angebot.

Mehr als 800 Kurse stehen im kommenden Semester an der Volkshochschule (Vhs) Landkreis Aichach-Friedberg in den Startlöchern. Am 13. März geht das Frühjahrs- und Sommerprogramm los. Es ist das erste Semester unter der neuen Leiterin Alexandra Hingott, die zum 1. März die kommissarische Vhs-Leitung übernommen hat. Die finale Besetzung der Stelle erfolgt dann im Mai bei der Mitgliederversammlung. Ihre Vorgängerin, Susanne Gribl, ist in die Geschäftsführung der Vhs Augsburg Land gewechselt.

Vhs setzt auf eine Kombination aus Präsenz- und Digitalkursen

Die Corona-Pandemie hat auch die Volkshochschulen gebeutelt. "Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen erst wieder zurückgewonnen werden", sagt Alexandra Hingott. Außerdem brauche es neue Dozenten – in allen Fachbereichen. "Nur durch unsere Kursleitenden können wir überhaupt ein so breites Angebot machen." Ein Angebot, das auch weiterhin überwiegend auf Präsenzveranstaltungen setzt. Doch auch digitale Vorträge und Kurse sind nach der Corona-Zeit erhalten geblieben. "Das gibt uns mehr Möglichkeiten", sagt Hingott. Etwa bei der Live-Onlineführung zu verborgenen Orten in Aichach, an die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sonst niemals gelangen würden, oder aber bei Vorträgen von hochkarätigen Dozenten, die ansonsten nicht nach Friedberg, Aichach oder sogar noch weiter in die Fläche hinaus kommen würden.

Besonders beliebt sind seit einiger Zeit Kurse zum Thema Nachhaltigkeit, weshalb die Vhs hier ein Schwerpunktthema im kommenden Programm setzt. Das Angebot reicht von Unterstützung zum Strom- und Energiesparen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg, einer Radtour zum Thema "regenerative Energien vor der Haustür" oder wie man nachhaltig kocht.

Der größte Fachbereich bleibt "Gesundheit und Bewegung". Yoga-Kurse aller Art sind hier geboten, aber auch Beckenboden- und Rückenübungen, Stand-up-Paddling, Tanzen und besonders stark nachgefragt: Aquafit-Kurse. Außerdem wird die medizinische Vortragsreihe in Kooperation mit den Kliniken an der Paar und den Fördervereinen der Kliniken Aichach und Friedberg fortgesetzt. Doch auch Sprachkurse erfreuen sich jedes Jahr aufs Neue einer hohen Nachfrage. Eine neue Sprache lernen ist dabei auch fachbereichsübergreifend möglich, etwa in Kombination mit einem Kochkurs.

Programmheft "Eule" gibt es an vielen Ausgabestellen oder per Post

Alle Kurse sind im Programmheft "Die Eule" zu finden. Sie liegen landkreisweit kostenfrei aus, etwa in zahlreichen Sparkassen, Raiffeisenbanken, Rathäusern, Apotheken, Arztpraxen oder Supermärkten. Früher wurden die Eulen pauschal an alle Haushalte ausgegeben. "Das machen wir inzwischen nicht mehr", erklärt Alexandra Hingott. Damit wolle man einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Wer jedoch weiterhin das Programmheft nach Hause geschickt bekommen möchte, kann bei der Vhs direkt nach einer postalischen Zusendung fragen. Außerdem gibt es das gesamte Programm auch auf der Internetseite.

