Was ausgefallene Schwimmkurse für Kinder in der Badesaison bedeuten

Plus Wegen der Corona-Pandemie warten viele Kinder aus dem Landkreis Aichach-Friedberg noch auf einen Platz in einem Schwimmkurs. Die Wasserwachten spüren die Folgen.

Andreas Förg ächzt. Drei neue Anfragen zu den Schwimmkursen hat er erhalten, und das nur an diesem Vormittag. "Der Ansturm auf die wenigen Plätze ist brutal", macht der Vorsitzende der Wasserwacht Aindling deutlich. Zwölf Kurse sind dort seit Beginn der Corona-Pandemie ausgefallen. Einige konnten aufgeholt werden, dennoch bleiben die Wartelisten für die Kurse im Herbst voll. 150 Interessenten gibt es für die 40 Plätze. Förg muss auswählen.