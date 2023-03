Was hat sich nach "Rettet die Bienen" in Aichach-Friedberg getan?

Plus Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" machte 2019 Forderungen nach mehr Blühflächen laut. Vier Jahre später fällt das Fazit im Landkreis Aichach-Friedberg gemischt aus.

Es war das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns: "Rettet die Bienen". Die Initiative schlug in ganz Bayern hohe Wellen. Auch im Wittelsbacher Land sorgte das Volksbegehren für Diskussionsstoff. Es machte Insektensterben zum Thema des Jahres 2019 und die Biene zum Symbol für den Schutz der Artenvielfalt. Die anschließende Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes soll seitdem für mehr Blühflächen sorgen. Vier Jahre später ist das Thema mindestens genauso wichtig, aber weitestgehend aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden. Darüber, wie viel sich seitdem verändert hat, gehen die Meinungen im Landkreis Aichach-Friedberg auseinander.