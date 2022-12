Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Weihnachten im Seniorenheim: Was ansteht und welche Rolle Corona spielt

Plus Was die Seniorenheime in Aichach-Friedberg für die kommenden Feiertage geplant haben und welche Corona-Regeln zu beachten sind, wenn man Angehörige besuchen möchte.

Von Roberta Cojocaru

Spätestens seit dem Anzünden der ersten Kerze am Adventskranz ist klar: Die Weihnachtszeit hat angefangen. Ob mit den Kindern Plätzchen backen oder mit den Eltern den Weihnachtsmarkt besuchen - für viele bedeutet eine besinnliche Adventszeit, Zeit mit der Familie zu verbringen. Einige können ihre Eltern, Großeltern oder Partner allerdings nur im Seniorenheim besuchen. Fünf Einrichtungen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erklären, welche Corona-Regeln dabei gelten und was sie sonst für die anstehenden Feiertage für die Bewohnerinnen und Bewohner geplant haben.

