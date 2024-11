Weniger Kosten, weniger Schadstoffe: So heizt man richtig

Angesichts der weiterhin relativ hohen Energiekosten blicken so manche Bürgerinnen und Bürger mit Sorge auf den Winter. Nicht wenige planen, ihren Holzofen intensiv zu nutzen, um Heizöl oder Gas zu sparen. Wer das richtig macht, setzt wenig Schadstoffe frei. Wie das am besten geht, erfahren Interessierte beim „Ofenführerschein“, den das Landratsamt anbietet.

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es laut Mitteilung circa 30.000 sogenannte Einzelfeuerstätten, von denen 90 Prozent mit Holz betrieben werden. Der Nachteil am Heizen mit Holz: Luftschadstoffe wie Feinstaub und klimaschädliche Gase wie Methan werden freigesetzt. Diese unerwünschten Schadstoffemissionen lassen sich durchs richtige Heizen relativ einfach vermeiden. Dafür bietet der Landkreis einen kostenlosen Online-Kurs in Kooperation mit der Ofenakademie an. Bei erfolgreichem Abschluss winkt der "Ofenführerschein".

Laut der Mitteilung können Interessierte in einem knapp zweistündigen Videokurs Praktisches zur Nutzung der Ressource Holz im eigenen Ofen lernen. "Von der Wahl des richtigen Brennstoffs, der Beschaffung und Lagerung bis hin zur Beschickung, Wartung und Reinigung“, teilt Charlotte Martin-Stadler von der Fachstelle für Klimaschutz mit. Das Seminar kann ihr zufolge jederzeit begonnen oder unterbrochen und später fortgesetzt werden. Wer den Kurs absolviert, könne dauerhaft Geld sparen, weil weniger Holz für die gleiche Wärmeausbeute benötigt werde und weil sich der Wartungsaufwand für den Ofen reduziere, sagt Martin-Stadler.

Informationen gibt es bei der Fachstelle für Klimaschutz unter 08251/92-365 oder klimainfo@lra-aic-fdb.de. Interessierte können über die Website einen persönlichen Zugangscode anfordern und nach der Registrierung direkt mit dem Kurs starten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Diejenigen, die bereits im vergangenen Jahr den Ofenführerschein absolviert haben, können ihren Zugang nutzen und sich über neue Inhalte zum Thema „Feinstaubfilter“ informieren. (AZ)