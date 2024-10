Wohnungen für Geflüchtete: Helfende Wände gibt's jetzt auch im Landkreis

Vom möblierten Zimmer über eine Wohnung bis hin zu einem Haus: Die bundesweite Initiative Helfende Wände unterstützt Geflüchtete, schnell ein Zuhause auf Zeit in Deutschland zu finden – auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die digitale Plattform Helfende Wände bietet laut einer Mitteilung Schutzsuchenden die Möglichkeit, eine private Unterkunft in Deutschland zu finden. Die Initiative wird in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation Project Together und dem Berliner Unternehmen Wunderflats umgesetzt – kofinanziert von der Europäischen Union und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Derzeit ist der Personenkreis auf Geflüchtete aus der Ukraine begrenzt. Er soll aber erweitert werden.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg ist daran interessiert, die Plattform im Landkreis verstärkt zu nutzen. Mittlerweile ist das erste Angebot im Landkreis von einem potenziellen Vermieter eingestellt. „Es dürfen gerne mehr werden“, findet Landrat Klaus Metzger.

Herzstück der Initiative ist die digitale Plattform www.helfendewaende.de, auf der Anbieter ihren verfügbaren, privaten Wohnraum Geflüchteten zur Verfügung stellen können. Bundesweit sind derzeit 1375 Unterkünfte verfügbar, in Bayern 172.

Und so funktioniert‘s: Die geflüchtete Person sendet eine Buchungsanfrage an den potenziellen Wohnungsgeber. Nimmt dieser die Anfrage an, kommt ein Kontakt zwischen den beiden Parteien zustande. (AZ)