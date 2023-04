Aichach-Friedberg

Zentrale EDV für Kreisschulen soll Insellösungen ersetzen

Der Landkreis will ein zentrales Rechenzentrum für die kreiseigenen Schulen einrichten lassen.

Plus Der Landkreis startet Vergabeverfahren für ein zentrales Rechenzentrum, um weiterführende Schulen zu entlasten. Start ist an fünf unterschiedlichen Schularten.

Laptops, PCs, Tablets, Beamer, WLAN (drahtlose Netzwerke) – die digitale Ausstattung der weiterführenden Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg ist sicher nicht überall perfekt, aber durchaus in Ordnung. Schwachstelle ist vor allem die übergeordnete EDV-Ebene. Jeder Schulstandort hat seinen eigenen Server, ist Einzelkämpfer und hat damit nicht nur einen hohen Wartungsaufwand, sondern auch in der Regel seine eigenen, speziellen Probleme mit Hard- und Software. Der Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, die als Systembetreuer an den Schulen arbeiten, können ein Klagelied darüber singen.

Das soll sich ändern: Statt Insellösungen gibt es in Zukunft ein zentrales Rechenzentrum für die kreiseigenen Schulen. Der Schulausschuss des Kreistags hat jetzt einhellig ein Vergabeverfahren auf den Weg gebracht, um einen Dienstleister mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Mittelfristig kostet das eine Stange Geld, doch langfristig sollen damit aber Kosten eingespart werden, zum Beispiel bei Software-Lizenzen. Schon im ersten Aufschlag geht das Beraterbüro des Landkreises von einer halben Million Euro aus. Gestartet wird mit dem zentralen Rechenzentrum nach der Vergabe zunächst an fünf Standorten: Gymnasium Mering, Realschule Friedberg, Edith-Stein-Förderschule Aichach, Berufliche Oberschule (FOS/BOS) Friedberg und die Berufsschule Wittelsbacher Land in Aichach und Friedberg. Alle Schularten sollten vertreten sein, um die jeweiligen Schwierigkeiten zu erkennen.

