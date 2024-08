Früherer Aichacher Diakon Richard Reißner feiert in Aichach Nachprimiz

Die Stadtpfarrei Aichach hatte am Namensfest Mariä Himmelfahrt gleich doppelten Grund zu feiern. Zum einen ihr Patrozinium, denn das Gotteshaus ist der Gottesmutter geweiht. Zum anderen die Nachprimiz von Neupriester Richard Reißner, der knapp sechs Jahre bis zum Sommer 2022 als Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Aichach bei Stadtpfarrer Herbert Gugler tätig war. Viele Aichacherinnen und Aichacher ließen es sich nicht entgehen, mit dem am 30. Juni von Bischof Bertram im Hohen Dom zu Augsburg geweihten Neupriester die Nachprimiz zu feiern.

