Führung über das archäologische Freigelände beim Grubet

Das Wittelsbacher Museum bietet am Samstag, 9. November, um 14.30 Uhr eine kostenlose Führung zum Thema Eisenerzabbau im Grubet bei Aichach an. Bei einem Spaziergang mit dem Archäologen Emanuel Schormair über das archäologischen Freigelände wird anhand von nachgebauten Rennöfen das Thema Eisenerzverhüttung erklärt. Anschließend begeben sich die Teilnehmenden auf die Spuren des Eisenerzabbaus im Wald. Der Treffpunkt ist am Pavillion beim Grubethaus. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Führung findet bei jedem Wetter statt. (AZ)

