Gauschützenmeister Franz Marb feiert seinen 70. im Schützenheim

Der Aichacher Franz Marb durfte kürzlich seinen 70. Geburtstag in seinem „Wohnzimmer“, dem Aichacher Schützenheim feiern. Der Jubilar ist seit vielen Jahrzehnten als aktiver Schütze im Gau unterwegs. Neben seinem Amt als Gauschützenmeister bekleidet er seit 2001 das Amt des Ersten Schützenmeisters der Feuerschützengesellschaft Aichach. Dass der Schießsport sein Leben geprägt hat, konnte man auch an der Vielzahl der Gratulanten und dem Ehrensalut der Aichacher Salutschützen sehen. Zuhause halten ihn seine zwei Kinder und die fünf Enkelkinder fit. Neben der sportlichen Begeisterung ist Marb auch politisch sehr interessiert und bei der CSU Aichach seit über 50 Jahren engagiert. Er und seine Frau Susanne waren die damaligen Mit-Iinitiatoren des früheren JU-Balls in Aichach, der bis heute unter neuem Namen weitergeführt wird.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!