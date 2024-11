Geparktes Auto in der Prieferstraße angefahren

Ein Auto ist im Zeitraum von Montag, 8 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr in der Prieferstraße in Aichach von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden, meldet die Polizei. Dabei entstand an dem Auto, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war, ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Die Person, die den Unfall verursacht hat, fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht in Aichach

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)