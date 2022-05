Graffiti-Sprayer verschandeln Mauer einer Kinderkrippe in Aichach

Unbekannte besprühen die Mauer einer Kinderkrippe an der Flurstraße mit violetten Graffitis. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben unbekannte Täter an einer Kinderkrippe an der Flurstraße in Aichach hinterlassen.

Wie die Polizei mitteilte, sprühten sie in der Zeit vom vergangenen Freitag um 16.30 Uhr bis Samstag um 12 Uhr mehrere violette Schriftzüge an die Mauer der Krippe.

Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)