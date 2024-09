Grubetfreunde feiern mit einer zünftigen "Grubet-Wiesn"

Mit einem Festumzug startete am Samstagnachmittag der offizielle Teil der Jubiläums-Grubet-Wiesn. Angeführt von der Aichacher Stadtkapelle und den beiden Bürgermeisterpaaren aus Aichach und Schifferstadt, zogen die vielen Grubetfreunde-Helfer ins Festzelt ein. Begleitet wurden sie von Fahnenabordnungen der Oberschneitbacher Feuerwehr und der DJK Stotzard sowie den Friedberger Kräuterweiberl, die seit Jahren zu den Stammgästen am Grubet zählen. Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk zapfte, ohne einen Tropfen zu verschütten, das erste Fass Festbier an.

Manfred Zeiselmair Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis