Aichach

06:00 Uhr

Halloween in Aichach: Süßes, Saures oder doch ein Lichtertanz?

Plus Halloween steht vor der Tür. Doch die Nachfrage nach Halloween-Artikeln ist in Aichach gering. Stadtpfarrer Gugler bietet eine Alternative dazu an.

Von Roberta Cojocaru Artikel anhören Shape

Mit acht langen Beinen krabbelt eine schwarze Spinne an Holzzaun entlang. Daneben flattern kleine Fledermäuse. Spinnweben wehen im Wind. Fürchten braucht man sich dennoch nicht, wenn man hier im Aichacher Stadtteil Oberbernbach an diesem Familienhaus vorbeiläuft. Denn die Tiere sind nicht echt. Die hier lebende Familie hat sich nur bereits auf den 31. Oktober vorbereitet – auf Halloween. Doch ansonsten findet man kaum gruselig geschmückte Häuser oder sonstige Anzeichen auf den Tag. Im Einzelhandel und in der Gastronomie in der Aichacher Innenstadt lassen sich zwar vereinzelt Halloween-Artikel finden und es werden auch einige Halloween-Partys gefeiert. Doch im Allgemeinen weckt dieser Trend aus den USA bei den Aichachern und Aichacherinnen kein übermäßiges Interesse. Stadtpfarrer Herbert Gugler bietet an diesem Abend eine christliche Alternative an.

