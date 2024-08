Heilpädagogische Tagesstätte der Lebenshilfe wird 50 Jahre alt

Durch den Umbau der Elisabethschule der Lebenshilfe in Aichach ist auch die dort verortete Heilpädagogische Tagesstätte für die Bauzeit an zwei Standorte gezogen – so feiert man den 50. Geburtstag dieser Einrichtung, in der Kinder und junge Menschen von drei bis 20 Jahren, die am Vormittag die Elisabethschule besuchen, am Nachmittag in Kleingruppen gefördert, betreut und therapiert werden, in Aichach wie in Friedberg gleichermaßen. An beiden Standorten hatten Vorstand und Aufsichtsrat Geschenke dabei, Eltern und Kinder waren eingeladen, Jubiläumssommerfeste mit vielerlei Stationen sowie Kaffee und Kuchen zu genießen.

