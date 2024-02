"Hex, Hex": Die Aichacher Stadthexen tanzen durch die AN-Redaktion

Mit Besentanz, flotten Sprüchen und fiesen Visagen machen die Stadthexen Aichach unsicher. Sie stürmen auch die AN-Redaktionsräume. Doch sie lassen sich besänftigen.

Jedes Jahr am Lumpigen Donnerstag machen die Aichacher Stadthexen Behörden und Büros in der Stadt unsicher. Dabei verschonten sie auch die Aichacher Nachrichten nicht. Zur späten Mittagsstunde stürmten sie die Redaktionsräume. Kurzerhand kostümierten sie die Redaktionsmitglieder mit bunten Hüten und lenkten sie mit wildem Besentanz und schroffen Sprüchen von der täglichen Schreibarbeit ab.

Am lumpigen Donnerstag suchten die Aichacher Stadthexen die AN-Redaktion heim. Dabei ließen sie sich nur mit Butterbrezen und Sekt besänftigen. Foto: Marian Erhard

Zu dem Zeitpunkt hatten die Hexen schon einen anstrengenden Weg hinter sich. Denn bereits am Morgen hatten sie als "Kühbacher Gmoa-Hexen" Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher im Rathaus heimgesucht. Dort führten sie wie an vielen anderen Orten in und um Aichach ihre Hexentänze auf und schnitten den Männern die Krawatten ab. Da kam es ihnen nach den Strapazen des Vormittags gerade recht, dass sie ihre alten, krummen Glieder in den Redaktionsstuben der Aichacher Nachrichten wärmen konnten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Aichacher Stadthexen tanzen durch AN-Redaktionn Video: Marian Erhard

AN-Redaktion besänftigt die Hexen mit Butterbrezen und Sekt

Das Redaktionsteam konnte die unter lauter musikalischer Begleitung einfallenden Hexen schnell mit Sekt und Butterbrezen besänftigen. Natürlich bedankten sich die Hexen auch anständig. "Wir werden viel Sekt vernichten, denn wir sind bei den Aichacher Nachrichten. Darüber werdet ihr dann schon berichten", dichtete eine von ihnen.

Seit 24 Jahren treiben die Aichacher Stadthexen unter dem Kommando von Oberhexe Marianne Breitsameter ihr Unwesen. Mittlerweile gibt es Junghexennachwuchs und vielleicht wird sogar bald eine "Babyhexe" dazukommen. Denn unter einem Hexengewand zeichnete sich deutlich ein Babybauch.

Am lumpigen Donnerstag suchten die Aichacher Stadthexen die AN-Redaktion heim. Am liebsten hätten sie ihre unbequemen Besen gegen das ansprechende Büromobiliar ausgetauscht. Foto: Marian Erhard

Nach dem AN-Intermezzo zogen die Hexen wieder weiter. Auf ihrer Flugroute standen unter anderem ein Feinkostladen, das Landratsamt, Amtsgericht und Vermessungsamt sowie weitere öffentliche Einrichtungen. Aber Vorsicht, offenbar finden sie Gefallen an bequemem Büromobiliar.