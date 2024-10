Hinhören, nachdenken, aufbrechen – in Altötting

82 Wallfahrer aus der Pfarreiengemeinschaft Aichach machten sich in zwei Bussen am vergangenen Samstag auf den Weg nach Altötting. Bei seiner Ansprache in der Messfeier im Kongregationssaal ermunterte Stadtpfarrer Herbert Gugler die Pilger, in die Schule Mariens zu gehen. „Hinhören, nachdenken und aufbrechen“, könne man von der Gottesmutter lernen. Während der nachmittäglichen Andacht in der Bruder-Konrad-Kirche wurden die Andachtgegenstände gesegnet. Es war eine sehr schöne Pilgerfahrt“, meinte Angelika Asam, die die Organisation übernommen hatte.

