Überlebenskünstler Bienen – Was machen sie im Winter?

Behutsam hebt Imker Willi Großhauser aus Hollenbach das Magazin seines Bienenstocks im Aichacher Grubet hoch. Wer darunter ein Bienenvolk im Winterschlaf vermutet, irrt sich. Es wuselt von Bienen, die sich zu einer Traube zusammengeschlossen haben. Bis zu 35 Grad warm kann es darin werden, und das bei einer Außentemperatur von unter null Grad. Winterbienen erzeugen nämlich durch Bewegung Wärme. Neben Nahrungsvorräten und einer Mindestgröße des Volkes erklärt Großhauser vom Imkerverein Aichach welche Gefahren die kleinsten Nutztiere der Welt überstehen müssen, bis sie im Frühling wieder ausschwärmen können.

Ein Imker kümmert sich um tausende Bienen

Bienen sind die Bestäuber für Nutzpflanzen, Honighersteller und erhalten die Biodiversität. Die Universität Hohenheim schätzt den wirtschaftlichen Wert der Bienen für Deutschland pro Jahr auf zweieinhalb Milliarden Euro. Das schaffen sie aber nicht alleine. Über 140.000 Imkerinnen und Imker kümmern sich um ihre kleinen Schützlinge, so der Deutsche Imkerbund. In Aichach gibt es einen Imkerverein mit ungefähr 100 Mitgliedern, bei dem wir uns genauer erkundigt haben: Was machen die Bienen nach der geschäftigen Sommerzeit, wie überleben sie den Winter und was sind Winterbienen?

Imker Großhauser erklärt, dass die Bienen bereits im Spätsommer anfangen, sich auf den Winter vorzubereiten: Sie legen ihre Honigvorräte an. Dann schlüpfen die ersten Winterbienen. Großhauser betont den Unterschied zur normalen Honigbiene. Während diese ihr kurzes Leben lang Brut aufzieht, Pollen sammelt und deshalb bereits nach sechs bis acht Wochen stirbt, arbeitet die Winterbiene nicht. Sie soll den ganzen Winter überleben und kann deshalb eine Lebensdauer von bis zu sechs Monaten erreichen. Das Volk verkleinert sich vor dem Winterbeginn stark. Mindestens 5000 Bienen muss es aber zählen, um durch den Winter zu kommen, erklärt Großhauser. Mehr ist immer besser. Seinen Teil erfüllt der Imker, indem er die Bienen mit Zuckerwasser einfüttert. Falls diese Vorräte nicht reichen, hat er Honigwaben als Reserve aufgehoben.

Winterbienen können nur in Gemeinschaft überleben

Das Gitter vor dem Flugloch der Bienen stellt den nächsten Baustein für einen sicheren Winter dar. Damit sollen ungebetene Gäste, allen voran Mäuse, draußen gehalten werden. Diese können nämlich ein ganzes Volk auslöschen, indem sie die Waben fressen und Panik auslösen. Ein weiterer Feind ist die Varroa-Milbe. Sie beißt Bienen und hinterlässt offene Wunden. Diese können sich dann entzünden. Gegen die Parasiten können sich die Bienen nicht selbst wehren. Deshalb setzt Großhauser natürliche Säuren wie die Oxalsäure ein. Diese schaden weder den Bienen noch dem Honig.

Bienentrauben bilden sich zwischen den Waben. Dort nehmen die Bienen Nahrung auf und bewegen sich entlang der gefüllten Waben. Deshalb verschiebt sich die Traube langsam. Foto: Ante Delic

In der Tierwelt kuscheln sich Artgenossen gerne zusammen, um der Kälte zu trotzen. So ähnlich geht es im Winter im Bienenstock zu. Hier schließen sich die Bienen zu einer Traube zusammen, in deren Mitte die Königin lebt. Die Insekten erzeugen nur durch ihr Muskelzittern Wärme. Bis zu 30 Grad warm wird es im Inneren der Traube. Wenn man die Hand von außen an die Traube hält, spürt man eine leichte Wärme, auch wenn draußen Minusgrade herrschen. Großhauser klärt auf, dass die Bienen immer vom Inneren der Traube nach außen drängen und umgekehrt. So können sie sich warmhalten.

Das ist nur die halbe Miete, gibt der Imker zu bedenken. Um Weihnachten herum beginnt nämlich die Brutpflege. Im Inneren der Traube steigt die Temperatur auf 35 Grad. Am Kondenswasser erkennt man die Brutzeit. Wenn eine ganze Wabe belegt wird, was selten passiert, schlüpfen bis zu 6400 Bienen. Das ist die erste Generation. Mit dem Beginn der frühlingshaften Temperaturen schwärmen die ersten Bienen aus.

Willi Großhauser ist seit 43 Jahren begeisterter Imker

Dem aufmerksamen Beobachter sind bei milderen Temperaturen sicherlich schon einmal Bienen aufgefallen, die auch im Winter unterwegs sind. Laut Großhauser handelt es sich um Reinigungsflüge, die pragmatische Gründe haben. Bienen scheiden ihren Kot aus, wenn es gelegentlich wärmer wird. Sobald die Haselnusssträucher im Februar zu blühen beginnen, fangen die Bienen wieder an, Pollen zu sammeln. Ein neues Jahr voller Bestäuben, Leben und Summen beginnt. Auch für den Imker Großhauser.

Der Imkerverein Aichach bietet an seinem Lehrbienenstand Kurse an. Im neuen Haus ist viel Stau- und Arbeitsraum für ihre Hobbyimker entstanden. Foto: Ante Delic

Er besitzt zwei Dutzend Bienenvölker, die im Wald hinter dem Grubethaus in Aichach aufgestellt sind. Für das Imkern brennt der 65-Jährige mit der gleichen Begeisterung wie vor 43 Jahren, als er damit anfing. Sein Wissen gibt er gerne weiter, zum Beispiel am Lehrbienenstand. Dort wird in nächster Zeit ein Imkerkurs angeboten. Es könnte ja sein, dass Großhausers Leidenschaft für die Bienenhaltung ansteckend ist.

Kontakt: www.imkerverein-aichach.de