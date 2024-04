Aichach

06:30 Uhr

Im Aichacher Spital stehen Instandsetzungsarbeiten an

Plus Im Heilig-Geist-Spital in Aichach sind Vorbereitungen zur Sanierung der Spitalkirche geplant. Die Heimkosten werden im Herbst wohl steigen.

Von Claudia Bammer

Instandhaltungsmaßnahmen prägen das Jahr 2024 im Heilig-Geist-Spital. In dem Aichacher Senioren- und Pflegeheim soll in den Aufbau eines WLAN-Netzes, in Malerarbeiten und in die Spülküche Geld gesteckt werden. Das berichtete Heimleiter Hans Eberle, als er im Stiftungsausschuss des Stadtrats den Wirtschaftsplan 2024 vorstellte, der sich aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan zusammensetzt. Die Sanierung der Spitalkirche wird zumindest mit einem Vorprojekt angegangen.

Die Heilig-Geist-Spitalstiftung ist nicht nur für das Alten- und Pflegeheim mit seinen 77 Plätzen zuständig, sondern auch für die Spitalkirche am Stadtplatz. Dass bei dieser eine größere Innen- und Außenrenovierung ansteht, zeichnet sich seit Jahren ab. Ein Vorprojekt, das bis zum Sommer abgeschlossen sein soll, soll Aufschluss darüber geben, was an Arbeiten notwendig ist. Im Vordergrund stehen dabei der Brandschutz, der Zustand des Dachstuhls und des Fundaments. Erst danach könnten konkrete Aussagen zum Umfang der Renovierung getroffen werden, so Eberle. Kleinere Arbeiten sollen in diesem Zuge gleich erledigt werden. Rund 114.000 Euro sind dafür im Erfolgsplan vorgesehen, der insgesamt rund 4,7 Millionen Euro umfasst.

