Im Gespräch entdecken Muslime und Christen Gemeinsamkeiten

Viele Moscheen in ganz Deutschland öffneten am Donnerstag ihre Türen. Der Tag der Deutschen Einheit ist seit mehr als 25 Jahren auch Tag der offenen Moschee. In Aichach lud die Islamische Gemeinde Aichach mit zwei weithin sichtbaren Bannern zu einem Besuch ihrer Fatih-Camii-Moschee an der Schrobenhausener Straße ein. Ein gutes Dutzend Besucherinnen und Besucher nutzten am arbeitsfreien Feiertag die Gelegenheit, einmal einen Blick ins Innere des von außen kaum als Gotteshaus erkennbaren Gebäudes zu werfen.

