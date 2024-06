Im Internet bestellt und nicht bezahlt: Aichacherin landet vor Gericht

Plus Eine junge Aichacherin bestellt mehrfach Waren im Internet, ohne zu bezahlen. Sie wird wegen Betrugs angezeigt. Es kommt zum Prozess vor dem Jugendgericht Aichach.

Einen Mantel, einen Pulli, eine Jogginghose, ein Parfüm und immer wieder Kleider. Mehrfach hat eine junge Aichacherin im Alter von 19 beziehungsweise 20 Jahren Waren im Internet bestellt. Doch sie bezahlte sie nicht. Das brachte ihr eine Anzeige eines Online-Versandhändlers ein – und ebenso eine Anzeige ihres Bruders. Er bekam Post von Inkassobüros, nachdem die junge Frau ihn bei einigen Bestellungen offenbar als Empfänger angegeben hatte. Nun musste sie sich wegen Betrugs vor dem Jugendgericht in Aichach verantworten.

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse merkte trocken an: "Es ist zu oft, dass wir uns sehen." Denn die junge Frau stand nicht zum ersten Mal in Aichach vor Gericht. Neben anderen Delikten war sie auch schon einmal wegen Betrugs verurteilt worden.