Im Modehaus Rübsamen in Aichach zieht wieder ein Modegeschäft ein

In der Aichacher Geschäftswelt tut sich aktuell einiges: Im leer stehenden Modehaus Rübsamen in Aichach zieht – zumindest vorübergehend – wieder ein Modegeschäft ein. Der seit Jahrzehnten in Aichach ansässige Betrieb Raumausstattung Brandmeir zieht im Laufe des Jahres aus der Kernstadt weg. Das Kurzwarengeschäft „Der Laden“ zieht innerhalb von Aichach um und am Kreisverkehr bei der Bahnunterführung gibt es Überraschungspäckchen.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis