In Aichach ausgebildeter Kfz-Mechatroniker ist bester in Schwaben

David Fottner wurde von der Handwerkskammer Schwaben als bester Kfz-Mechatroniker ausgezeichnet. Seine Ausbildung absolvierte er bei Auto Weiss in Aichach.

Ein schöner Abend mit Empfang, Ehrung der Sieger und Siegerinnen und zum Abschluss noch ein Büfett. So hat der 21 Jahre alte David Fottner die Siegerehrung der Handwerkskammer Schwaben in Erinnerung. Ein schöner Abend - vor allem, wenn man einer von 58 Handwerkern und Handwerkerinnern ist, die sich beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 bei ihrer Abschlussprüfung als beste der Region bewiesen haben. David Fottner aus Gerolsbach hat dieses Jahr seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker in Aichach bei Auto Weiss abgeschlossen und darf sich nun "Schwabens bester Kfz-Mechatroniker" nennen.

Seine Abschlussprüfung setzte sich aus zwei Teilen zusammen: einem theoretischen und einem praktischen. Vor allem Letzterer war für den Kammersieg ausschlaggebend. Die praktische Prüfung setzte sich aus verschiedenen Stationen zusammen: Unter anderem mussten Fehler am Auto erkannt, das Bremssystem getestet und Messgeräte bedient werden. Dabei wurde vor allem Augenmerk auf die immer wichtiger werdenden Elektroautos gerichtet.

Nach der abgeschlossenen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker folgt nun ein Studium

Schon im jungen Alter durfte er seinem Vater beim Handwerken in der heimischen Werkstatt zuschauen und mithelfen. So entschied er sich also nach der Realschule und zwei Jahren auf der Fachoberschule für eine Ausbildung bei Auto Weiss in Aichach. Auch wenn es ihm dort sehr gefallen hat, beschloss er, diesen Herbst an der Technischen Hochschule Ingolstadt ein Studium zur Fahrzeugtechnik zu beginnen. Er will in der Zukunft in der Automobilindustrie arbeiten.

