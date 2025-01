In Aichach gibt‘s Faschingskostüme aus zweiter Hand

Vieles spricht für den Secondhand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung in Aichach. Die Auswahl ist groß, die Preise sind günstig. Außerdem ist ein Kostüm aus zweiter Hand nachhaltig und obendrein unterstützt die Kundschaft einen guten Zweck. Die Hilfsorganisation veranstaltet am Freitag, 10. Januar, den 13. Benefizmarkt in Aichach in Kooperation mit dem Missionskreis Aichach.

Der Faschingsmarkt von 15 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael steht unter dem Motto „Nachhaltig Shoppen und Gutes tun“. Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung erklärt laut Mitteilung: „Faschingskostüme werden oft nur einmal getragen und verschwinden danach im Schrank. Mit unserem Faschingsmarkt bekommen Verkleidungen eine zweite Chance und tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen.“

Im Pfarrzentrum werden auf 150 Quadratmetern mehr als 2000 Secondhand-Kostüme für Groß und Klein angeboten. Die Palette reicht von Tierkostümen und lustigen Verkleidungen bis hin zu Glitzer- und Sportler-Outfits. „Ergänzt wird unser Sortiment durch eine große Auswahl an Accessoires wie Masken, Schmuck, Hüte, Kronen und Helme, Perücken und Haarteile“, teilen die Organisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler mit.

Erst das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement macht die Durchführung laut der Mitteilung möglich. Viele Helferinnen und Helfer vom Missionskreis halfen bei der Vorbereitung. Sie sind auch beim Verkauf mit Herzblut dabei und sorgen für Kaffee und Kuchen. Während des Marktes ist es möglich, gut erhaltene und saubere Kleidung sowie Faschingskostüme als Spende abzugeben. Ein Tischverkauf ist nicht möglich.

Die Veranstalter haben sich entschieden, wie in den vergangenen Jahren, den Reinerlös an die „St. Martin Percoto Primary and Vocational School“ in Mityana in Uganda weiterzugeben. Die Schule besteht seit 30 Jahren. Kinder aus sozial schwachen Familien bekommen dort einen fundierten Unterricht. Der Gründer der Schule, Father Joseph Sserunjogi, ist seit 1995 rund um Aichach bestens bekannt, da er regelmäßig in der Pfarreiengemeinschaft Aichach die Urlaubsvertretung übernimmt. Mit dem letztjährigen Erlös wurde eine Überdachung für die Schulspeisung erstellt. Sie dient auch für den Schweißunterricht als Wetterschutz. Jetzt steht die Einfriedung des Schulgeländes mit einer Mauer an, die der Staat zur Sicherheit der Schüler vorschreibt. Die finanziellen Herausforderungen bleiben weiter groß, da allein die Gehälter einen großen Teil der Spendengelder benötigen.

Spendenkonto: Katholische Kirchenstiftung, IBAN DE17 7205 1210 0006 0034 79, Verwendungszweck: Schule Father Joseph.

Informationen unter info@missionskreis-aichach.de.