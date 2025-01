In der Stadtpfarrei Aichach sind zehn Gruppen unterwegs

„Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“ lautet das Motto der Sternsingeraktion 2025. In der Stadtpfarrei Aichach beteiligten sich 50 Kinder und Jugendliche in täglich etwa zehn Gruppen am Spendensammeln. Die Spenden fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund hundert Ländern weltweit. „Ein großes „Vergelt’s Gott“ an unsere Ministranten, die Minileitung, die auch in diesem Jahr wieder alles organisiert haben, sowie an die Frauen, die sich das ganze Jahr über für die Pflege der Gewänder einsetzen ,“ so Stadtpfarrer Herbert Gugler beim Aussendungsgottesdienst, zu dem auch einige Eltern in die Stadtpfarrkirche kamen.

