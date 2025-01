In Gallenbach wird jetzt doch Bauland ausgewiesen

Im Aichacher Stadtteil Gallenbach wird Bauland ausgewiesen. Dabei ist es schon beinahe vier Jahre her, dass sich der Stadtrat zum ersten Mal mit dem Vorhaben befasst hat, einen Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Kiefernweg, Sonnenhang und Waldsteig aufzustellen. Ende April 2021 wurde beschlossen, Untersuchungen über die Bodenverhältnisse in Auftrag zu geben. Nun lagen in der Sitzung des Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses am Dienstag die Ergebnisse vor. Damit war der Weg frei für die Aufstellung des Bebauungsplanes, die mit 11:0 Stimmen beschlossen wurde. Daneben muss der Flächennutzungsplan geändert werden.

