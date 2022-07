Aichach

17:31 Uhr

Infobörse in Aichach zeigt Frauen ihre beruflichen Perspektiven

Plus Der Andrang bei der Infobörse "Frau und Beruf im Wittelsbacher Land" im Landratsamt war überschaubar – die Wirkung bei den Anwesenden aber groß.

Von Hannah Wastlhuber

Frauen verdienen im Durchschnitt fast ein Fünftel weniger als Männer. Sie arbeiten seltener in Führungspositionen, leisten dafür aber mehr unbezahlte Sorge-Arbeit zu Hause. „Frauen sind in der Arbeitswelt nach wie vor benachteiligt“, bringt es Beate Oswald-Huber, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis Aichach-Friedberg, auf den Punkt. "Bei der Familienplanung fallen wir leider zurück in die Steinzeit. Die Mutter bleibt daheim, arbeitet danach nur noch in Teilzeit – und ist auch für Armut im Alter gefährdet", so Oswald-Huber. Um dieser Rollenverteilung ein wenig entgegenzuwirken, hat sie gemeinsam mit Bildungsberaterin Nicole Matthes zum vierten Mal die Infobörse „Frau und Beruf im Wittelsbacher Land“ organisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen