Jugendgottesdienst steht unter dem Motto „Feel the Spirit“

Unter dem Motto „ Feel the Spirit“ stand der Jugendgottesdienst in der Stadtpfarrkirche in Aichach. Zahlreiche Ministranten und weitere Jugendliche brachten Überlegungen ein, wie der heilige Geist in unserer Zeit erfahrbar werden kann. Die musikalische Gestaltung übernahm das Duo „ Susi und Markus“ mit neuen geistlichen Liedern. Über 300 Gottesdienstbesucher feierten mit und spendeten langanhaltenden Applaus.

Icon Vergrößern Jugendliche brachten ihre Gedanken in den Gottesdienst mit ein. Foto: Thomas Anderl Icon Schließen Schließen Jugendliche brachten ihre Gedanken in den Gottesdienst mit ein. Foto: Thomas Anderl