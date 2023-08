Aichach

Jugendliche JVA-Insassinnen erleben Kunst und Sport hinter Gittern

Elmar Straube, Martina Müller und Denise Weckend (von links) präsentieren kreative Kunstwerke, die die jungen Frauen während der Projektwoche geschaffen haben. Die Traumfänger dürfen auch mit in die Zellen genommen und ans Bett gehängt werden.

Plus Referenten ziehen nach einer Erlebniswoche für jugendliche Straftäterinnen in Aichach Bilanz. Die Insassinnen basteln und sporteln. Und sie erleben einen Erfolg.

19 jugendliche Straftäterinnen im Alter von 14 bis 22 Jahren sind derzeit in der Jugendabteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach inhaftiert. Der normale Alltag in Haft bietet den jungen Frauen für gewöhnlich nicht viel Abwechslung. Umso mehr freuen sie sich, wenn einmal im Jahr die Projektwoche „Erlebnispädagogik hinter Gittern“ ansteht. Denn dann ist viel geboten, von Sport bis Kunst.

Diese fand vergangene Woche bereits zum 21. Mal auf Initiative der Bayerischen Sportjugend vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) in Aichach statt. 18 der 19 inhaftierten jungen Frauen konnten dieses Jahr an einem gemischten Angebot aus Sport, Kunst und Gruppenarbeit teilnehmen. Martina Müller von der Bayerischen Sportjugend beim BLSV und Elmar Straube und Denise Weckend, Erlebnispädagogen des Lehrstuhls für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, leiteten die Woche.

