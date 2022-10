Aichach

vor 52 Min.

Julienne et les Chats Noirs begeistern mit einem Konzert in Aichach

Sie zauberten am Samstagabend Wohnzimmer-Atmosphäre in die Aula der Grundschule Aichach-Nord: Julienne et les Chats Noirs mit (von links) Tom Jahn, Juliane Mack, Tom Prestele und Ludwig Himpsl.

Plus Julienne et les Chats Noirs begeistern mit Lokalmatador Tom Prestele ihr Publikum in der Grundschule Aichach-Nord. Es wird ein harmonischer, swingend-jazziger Abend.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Julienne et les Chats Noirs – schon der Name klingt wie ein französischer Chanson. Julienne alias Juliane Mack (Querflöte, Gesang) mit ihren drei schwarzen Katzen alias Tom Jahn (Klavier), Ludwig Himpsl (Percussion) und Lokalmatador Tom Prestele (Kontrabass) luden am Samstagabend zu einem Konzert in die Aula der Grundschule Aichach-Nord ein. Mit ihrem Programm "In Angelegenheit – Liebe" sorgten sie für einen Abend voller Harmonie und Leidenschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen