Kartenvorverkauf für Showabend der Paartalia startet

Die Aichacher Faschingsgesellschaft entführt im Fasching zum Motto „Zwei Welten, ein Paris“ in eine Welt voller französischem Charme, Extravaganz und Kreativität. Der Start in die fünfte Jahreszeit ist am Freitag, 10. Januar. Die drei Showabende mit den Garden der Paartalia, verschiedenen Gastgarden und Showtanzgruppen finden jeweils freitags, 24. Januar, 7. und 21. Februar, statt. Die Abendveranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der TSV-Halle in Aichach. Es gibt zwei Platzkategorien: Kategorie „A“ für 15 Euro pro Sitzplatz und Kategorie „B“ mit eventuell zeitweiser begrenzter Sicht für elf Euro. Der Kartenvorverkauf für alle vier Veranstaltungen startet am Samstag, 7. Dezember, um 12 Uhr online unter www.paartalia.de/shop. Weitere Informationen – auch dazu, welche Gastgarden zu Besuch sind – unter www.paartalia.de. (kueg)

Showabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsgesellschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis