„Kinder unterm Regenbogen“ wird 30 – Malaktion zum Weltkindertag

Alle Kindertagesstätten und alle Grundschulen im Wittelsbacher Land sind vom Arbeitskreis (AK) „Kinder unterm Regenbogen“ über eine Aktion zum Weltkindertag am Freitag, 20. September, informiert und eingeladen worden. Bunte Kreidebilder sollen überall in Stadt und Land entstehen, unter allen Teilnehmenden verlost der Arbeitskreis einen Kinobesuch. Einige Kinder werden am Vormittag des Weltkindertags auch direkt unter dem Eichenhain am Aichacher Tandlmarkt malen. Dort treffen sich die Kinder wie jedes Jahr mit Bürgermeister Klaus Habermann und Landrat Klaus Metzger.

Die Vorsitzenden des Arbeitskreises (AK), Anja Neumann (links) und Tina Riedlberger, haben sich zum 30. Geburtstag des AK etwas einfallen lassen Foto: Sebastian Pischel

"Kinder unterm Regenbogen" steht seit 30 Jahren für Einrichtungen im Landkreis, die unter anderem Kinder mit besonderem Förderbedarf im Auge behalten. Die Kinderrechte im Fokus setzen sich die Mitglieder für eine gute Vernetzung und eine gute Zusammenarbeit von Familien und Einrichtungen ein. Aktuell stehen für diese Themen folgende Einrichtungen zusammen: Julius-Kindergarten der Stadt Aichach, Sonderpädädagogische Tagesstätte und Kinderhaus der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, Erziehungsberatungsstelle und HPT Obergriesbach der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) ein. Aktuell haben Tina Riedlberger und Anja Neumann den Vorsitz. Beide freuen sich, dass die Aktion in diesem Jahr auch unter dem Motto "Aichach bleibt bunt" laufen wird, im Bündnis ist man gerne dabei. Alle Familien, die aktuell in keiner Kindertagesstätte oder keiner Schule angebunden sind, sind eingeladen, am Eichenhain dazuzukommen. Alles was nötig ist, sind ein paar Straßenkreiden.