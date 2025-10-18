Kirchweih anno dazumal: Welchen Stellenwert das Fest hatte

Das Bauernjahr kannte und kennt zu allen Jahreszeit Feste, die gebührend gefeiert wurden oder noch gefeiert werden. An diesem Sonntag wird in Bayern das Fest der Kirchweih oder wie man im Aichacher Raum sagt, der „Kirta“, gefeiert. Besonders für die Dienstboten war das Anno dazumal ein wichtiges Ereignis.

Das Kirchweihfest fällt einheitlich auf den dritten Sonntag im Oktober. Bis ins Jahr 1868 beging allerdings jedes Dorf sein örtliches Kirchweihfest am jeweiligen Jahrestag der Weihe der örtlichen Kirche oder am Namensfest des Kirchenpatrons.

An Kirchweih gibt‘s Kiachlan

Der „Kirta“ war zu Groß- und Urgroßvaters Zeiten auf dem Land ein richtiges Familienfest. Besonders die Mägde und Knechte auf den Bauernhöfen freuten sich darauf. Denn sie konnten sich an diesem Tag nach Herzenslust an Leckereien satt essen, die es nicht alle Tage gab. Am Kirchweihsamstag standen die Bäuerinnen in der Küche, um die sogenannten „Kirchweihkiachlan“ im heißen Fett auszubacken. Nach dem Gottesdienst am Kirchweihsonntag trugen die Bäuerinnen und Mägde alles auf, was Küche und Keller hergaben.

Außerdem brachte das Kirchweihfest ein arbeitsfreie Tage, denn gefeiert wurde auch am Montag und Dienstag. Beliebt bei der Jugend waren die Kirchweihtänze in den Gasthäusern. Getanzt wurde zu den Klängen einer Tanzlmusi. Die alten Tänze wie Rheinländer, Dreher, Polka und Walzer, aber auch längst vergessene Figurentänze gehörten früher zur Kirtamusi, ebenso die Trachten.

An die alten Traditionen wurde auch später noch gern erinnert. So 1995 in Aichach. Dort fand auf dem Stadtplatz ein Kirchweihtanz statt. Eingebunden waren vor 30 Jahren der damals noch bestehende Trachtenverein und die Tanzgruppe des Inchenhofener Heimatvereins. Die Aichacher Bauernmusi spielte auf.

Die Kirche kündigt das Kirchweihfest durch die rot-weiße Fahne an, die der Mesner aus dem Kirchturm hängt. Die Fahne, die man im Volksmund Zachäus nennt, erinnert an das Evangelium über Zachäus, den unbeliebten Zöllner, der von Jesus aber nicht verachtet wird.

