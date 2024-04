Aichach

Kredite steigen bei Sparkasse erstmals über eine Milliarde Euro

Plus Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen verzeichnet beim Jahresergebnis für 2023 mit 3,3 Millionen Euro einen markanten Anstieg. Worauf das zurückzuführen ist.

Von Johann Eibl

Was in Deutschland passiert und erst recht in der großen, weiten Welt, das hat sehr wohl auch unmittelbare Auswirkungen auf die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Dieser Zusammenhang kam bei der Jahrespressekonferenz wiederholt zum Ausdruck. "Die Entwicklung im letzten Jahr war nicht ganz einfach, was das Umfeld betrifft", blickte Birgit Cischek als Vorsitzende des Vorstands zurück auf 2023. Sie sprach die diversen Krisen an, die Inflation und die Energiekosten. Die Zinsen hätten sich massiv verändert, sie seien binnen Jahresfrist um 4,5 Prozent gestiegen. Dennoch versicherte die Chefin des Hauses: "Wir sind sehr zufrieden."

Diese Aussage untermauerte sie mit Zahlen. Die meisten Eckdaten verzeichneten ein Plus gegenüber dem Vorjahr. Die Bilanzsumme stieg auf 1,575 Milliarden Euro, der Kreditbestand überwand erstmalig die Marke von einer Milliarde Euro, er umfasste 1,016 Milliarden Euro; die Einlagen kletterten auf 1,250 Milliarden Euro. Der Provisionsüberschuss, der alle Einnahmen außer den Zinsen umfasst, stieg geringfügig auf 10,7 Millionen Euro. Was für jede Sparkasse von großer Bedeutung ist: Das Eigenkapital umfasst nun 165,6 Millionen Euro, eine Zunahme von 6,9 Prozent. Das Jahresergebnis verzeichnete einen Sprung von 800.000 Euro auf 3,3 Millionen Euro.

