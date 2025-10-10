Kristina Kolb-Djoka schließt sich im Stadtrat den Grünen an

Kristina Kolb-Djoka schließt sich im Aichacher Stadtrat der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen an. Das teilte sie am Donnerstagabend mit. Die 59-Jährige gehörte bis Ende Juni der SPD-Fraktion an und war deren Vorsitzende. Seither saß die Ortsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Fraktionslose im Stadtrat. Diesem würde sie gerne auch nach der Kommunalwahl 2026 weiter angehören.

Kolb-Djoka sitzt seit 2008 im Stadtrat und ist dort Wirtschaftsreferentin. Ab 2020 war sie SPD-Fraktionsvorsitzende. Dieses Amt gab sie Ende Juni ab und verließ die SPD-Fraktion. Sie zog damit die Konsequenzen aus Unstimmigkeiten zwischen ihr und dem Ortsverein wegen des Vorgehens bei der Aufstellung der Bürgermeisterkandidatin Nicole Matthes. Zuvor war sie bei der Jahreshauptversammlung der SPD überraschend nicht mehr in den Vorstand gewählt worden.

Warum die SPD-Frau zu den Grünen wechselt

Nicole Matthes wurde neue SPD-Fraktionsvorsitzende, Kolb-Djoka gehört dem Stadtrat seit Juli als Fraktionslose an. Mittlerweile ist sie auch aus der SPD ausgetreten, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt.

Jetzt schließt sie sich den Grünen im Stadtrat an. „Aichach liegt mir am Herzen“, sagt sie. In den vergangenen Jahren habe sie im Stadtrat erfahren, „wie wichtig ehrlicher Dialog, Transparenz und Respekt für gute Entscheidungen sind“, sagt sie. Die Grünen stünden für eine offene, faire und überparteiliche Kommunalpolitik. „Besonders wichtig ist mir dabei, dass Frauenarbeit gestärkt wird“, so Kolb-Djoka. Die Fraktion der Grünen habe sie herzlich aufgenommen. Deren Vorsitzende Marion Zott freut sich über die Verstärkung. Kristina Kolb-Djoka habe viel Erfahrung und sie finde, dass jede Frau unterstützt werden müsse.

Josh Stadlmaier tritt nicht mehr für den Aichacher Stadtrat an

Während die SPD-Fraktion durch Kolb-Djokas Schritt von sechs auf fünf geschrumpft ist, wächst die Grünen-Fraktion nun von vier auf fünf Köpfe. Bei der Kommunalwahl 2026 wird allerdings ein Fraktionsmitglied nicht mehr auf der Kandidatenliste stehen: Josh Stadlmaier tritt nicht mehr an. „In den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich bei Themen, die mir besonders wichtig waren, oft keinen Einfluss auf die Entscheidungen nehmen konnte“, begründet seine Entscheidung. „Das hat mich mit der Zeit sehr belastet, und deshalb habe ich entschieden, nicht mehr zu kandidieren.“

Icon vergrößern Josh Stadlmaier tritt bei der Kommunalwahl nicht mehr für den Aichacher Stadtrat an. Foto: Eva Schilberth (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Josh Stadlmaier tritt bei der Kommunalwahl nicht mehr für den Aichacher Stadtrat an. Foto: Eva Schilberth (Archivbild)

Möglich ist, dass Kristina Kolb-Djoka auf der Grünen-Liste als Parteilose kandidiert, wie sie und Zott bestätigen. Die Grünen wollen ihre Kandidatinnen und Kandidaten am 20. November nominieren. Ob sie auch einen Kandidaten oder eine Kandidatin fürs Bürgermeisteramt ins Rennen schicken, ist laut Zott noch offen.