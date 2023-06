Aichach

Kühbacher Brauereichef übernimmt Bewirtung beim Aichacher Volksfest

Plus Die Besucher des Aichacher Volksfests werden in diesem Jahr von der Kühbacher Brauerei selbst bewirtet. Vorige Woche wurde noch eine andere Lösung verkündet.

Überraschende Wende vor dem Aichacher Volksfest: Die Bewirtung übernimmt nun doch nicht Holger Regler aus Eichstätt, wie Kühbachs Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz noch in der vergangenen Woche bestätigt hatte.

Nachdem es beim Meringer Volksfest im Mai Kritik an Regler gehagelt hatte, hatte ihm von Beck-Peccoz nach der Bewährungsprobe beim Pöttmeser Volksfest ein gutes Zeugnis ausgestellt. Doch nun will sich der Kühbacher Brauereichef selbst um die Bewirtung in Aichach kümmern. Hier findet das Volksfest vom 20. bis 24. Juli statt. Auf Anfrage sagte er am Mittwoch, er habe Regler seit dem Pöttmeser Volksfest "auf keinem Kanal erreicht". Daher habe er ihm Ende vergangener Woche für Aichach abgesagt.

