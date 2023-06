Kulturtage in Blumenthal: Bühne frei für Wolfgang Krebs und Bananafischbones

Auf Schloss Blumenthal gehen nächste Woche die Kulturtage über die Bühne. Zwei Abende mit Martina Schwarzmann sind ausverkauft, für andere Künstler gibt es noch Karten.

Nächste Woche finden auf Schloss Blumenthal bei Aichach die Kulturtage statt. Von Montag, 5. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, sind neben dem Ostturm sechs Veranstaltungen geplant, unter anderem mit Martina Schwarzmann und Wolfgang Krebs.

Am Montag, 5. Juni, und Dienstag, 6. Juni, tritt Kabarettistin Martina Schwarzmann aus Altomünster mit ihrem Programm "Ganz einfach" auf. Beide Abende sind einer Mitteilung der Veranstalter zufolge ausverkauft, es wird keine Abendkasse geben.

Wolfgang Krebs präsentiert in Blumenthal neues Programm "Vergelt's Gott!"

Am Donnerstag, 8. Juni, stehen die Bananafishbones live und unplugged auf der Bühne. Über 20 Jahre ist es her, dass das Trio aus Bad Tölz sich mit Klassikern wie „Come to Sin“ und „Easy Day“ in die erste Liga der nationalen Indie-Rock-Szene spielte. Die Band war in der Vergangenheit bereits bei Konzerten im Canada, im Pfarrzentrum oder in Blumenthal zu erleben.

Bei den Kulturtagen auf Schloss Blumenthal stehen am Donnerstag, 8. Juni, die Bananafishbones live und unplugged auf der Bühne. Foto: Severin Schweiger

Tags darauf präsentiert sich Wolfgang Krebs zum ersten Mal in Blumenthal. Bekannt aus Fernsehen („Quer“) und Radio („Die Superbayern“), hat er als Imitator große Popularität erreicht. Ob Stoiber, Seehofer, Aiwanger oder Söder - alle bekommen bei ihm ihr Fett weg. Krebs stellt sein neues Programm „Vergelt’s Gott!“ vor.

Für Komiker Martin Frank gibt es nur noch Restkarten

Nur noch Restkarten gibt es für den Auftritt von Komiker Martin Frank am Samstag, 10. Juni, mit seinem Programm "Einer für alle – Alle für keinen!". Auch an diesem Abend gibt es voraussichtlich keine Abendkasse.

Den Abschluss der Kulturtage bilden am Sonntag, 11. Juni, der Oimara mit Band & Briada mit einem Doppelkonzert. Beni Hafner, der Oimara, ist schon zum zweiten Mal in Blumenthal. Bei dem gelernten Koch treffen den Veranstaltern zufolge relaxte Gitarrensounds auf fast schon valentineske Wortspiele – auf Bayrisch und Hochdeutsch. Briada eröffnen den Abend mit ihrem Mundart-Pop.

Den Abschluss der Kulturtage bilden am Sonntag, 11. Juni, der Oimara mit Band & Briada mit einem Doppelkonzert. Foto: Thomas Willibald

Konzerte bei den Kulturtagen in Blumenthal finden bei jedem Wetter statt

Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt, entsprechende Kleidung wird empfohlen. Nur bei Unwetter-Warnung oder behördlicher Untersagung fällt eine Veranstaltung aus und die Tickets können zurückgegeben werden. Der Biergarten Blumenthal ist an allen Tagen geöffnet. (AZ)