Aichach

18:30 Uhr

Kunst aus dem Gefängnis: Inhaftierte Frauen begeistern mit Kreativität

Plus In Kunstkursen an der JVA Aichach, die der Verein Frauenhaft anbietet, sind mehr als 500 Kunstwerke entstanden, die nun im Sisi-Schloss ausgestellt sind.

Von Roberta Cojocaru

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte: das ruhige Meer, eine grünbewachsene Klippe, blauer Himmel und ein verlassener Strand, in dessen Sand das Wort "Freiheit" wie mit dem Finger gezeichnet ist. Ein Paar, das seine Köpfe liebevoll aneinander hält - der Gesichtsausdruck der Frau voller Geborgenheit. Eine bunt leuchtende, mit Blümchen und einem Pferd dekorierte Leuchtaufschrift: "Aus Spas wird Ernst". Das sind drei der über 500 Kunstwerken, die Frauen während ihrer Haft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach in den vergangenen vier Jahren angefertigt haben. Ermöglicht hat ihnen das der Verein Frauenhaft, der nun diese Kunstwerke auf drei Etagen in einer Ausstellung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach präsentiert.

