Im Anschluss an die große Kunstpreis-Ausstellung hat der Aichacher Kunstverein am Samstag die Ausstellung „Das kleine Format“ im historischen Aichacher Köglturm eröffnet. Bis Sonntag, 15. Dezember, werden dort auf drei Etagen 38 ausgewählte, in unterschiedlichen Techniken gefertigte kleinformatige Arbeiten auf Papier gezeigt.

