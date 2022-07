Kunstverein Aichach eröffnet neue Ausstellung "Body Disorders"

Plus Im Aichacher Köglturm ist der zweite Teil der Reihe "Wechselspiel – Spielwechsel 2022" zu sehen. Besucher können menschliche Körper von innen und außen betrachten.

Flüchtend formt sich die schwarze Tusche auf dem weißen Papier. Als wolle die aus verschwimmenden Linien geformte Person aus dem Bild verschwinden. Ein paar Meter hebt sich ein dunkler Schatten von der Wand ab, die riesigen Hände an den überlangen Armen deuten nach oben. Hier im Aichacher Köglturm begleiten "Body Disorders", also unnatürlich deformierte Körper, die Besucherinnen und Besucher bis ins oberste Stockwerk.