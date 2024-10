Landratsamt: Energetische Sanierung lässt Baukosten steigen

In wenigen Monaten soll der Holzhybrid-Neubau des Landratsamtes Aichach-Friedberg fertig werden. Die Bauarbeiten in der Münchner Straße in Aichach sind aber noch lange nicht vorüber. Denn auch das alte Gebäude soll saniert werden – oder muss es vielmehr, da es inzwischen neue rechtliche Vorgaben gibt, Schadstoffe gefunden wurden und der Bau insgesamt in die Jahre gekommen ist. Politisch ist die Notwendigkeit unbestritten – einzig beim Blick auf die Finanzierung wird so manchem Kreistagsmitglied Angst und Bange: Nach den derzeitigen Planungen und Prognosen für die Baupreisentwicklung kostet allein die Sanierung des Blauen Palais (Baujahr 1978) bis 2028 insgesamt 26 Millionen Euro.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach-Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis