Ludwig-Steub-Schule in Aichach bekommt einen Neubau für die Ganztagsbetreuung

Plus Der Aichacher Stadtrat plädiert einstimmig für ein eingeschossiges Gebäude für die Mittagsbetreuung. Auch für die Grundschule Nord geht die Stadt das Thema an.

Platz für die Mittagsbetreuung brauchen die Aichacher Grundschulen. An der Ludwig-Steub-Grundschule soll dafür gebaut werden. Das Augsburger Architekturbüro Moosbichler entwickelte in einer Machbarkeitsstudie verschiedene Ideen, die Christian Moosbichler jetzt im Aichacher Stadtrat vorstellte. Dort bekam der Vorschlag Zustimmung, die auch Moosbichler für die beste Lösung hielt.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung – zunächst für die Erstklässler, bis zum Schuljahr 2029/2030 dann nach und nach für alle Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe. Die Stadt stehe etwas unter Zeitdruck, stellte Bürgermeister Klaus Habermann fest. Erst nach der Entscheidung des Stadtrats, den Rechtsanspruch mit der verlängerten Mittagsbetreuung statt mit der sogenannten offenen Ganztagsschule zu erfüllen, konnte die Stadt das Raumprogramm und die Förderfähigkeit mit der Regierung von Schwaben abklären. Als Nächstes werden die Eingabeplanung erstellt und die Förderung beantragt.