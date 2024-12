Lücken in der Aichacher Geschäftswelt sind geschlossen

Mit der Schließung von zwei Traditionsgeschäften begann das Jahr 2024 in Aichach. Nach mehr als 40 Jahren in Aichach schloss das Modehaus Rübsamen. Nicht weit davon entfernt endete eine andere Ära: Intersport Anneser, über Jahrzehnte die Anlaufstelle für Sportbegeisterte, sperrte zu. Die beiden hinterließen eine Lücke in der Aichacher Geschäftswelt. Ebenso wie der Umzug des Aichacher Gardinenhauses. Zum Jahresende gibt es dafür gute Nachrichten.

