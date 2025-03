Makro-Fotografie trifft Patchwork: So kreativ ist dieses Ehepaar

In der Ausstellung "Schau genau" des Künstler-Ehepaars Karin und Friedrich Schmidt stehen sich subtile Makrofotografien und nahezu identisch gearbeitete Patchwork-Arbeiten gegenüber. In der Bildmitte ist unten eine Hagebutte als Fotografie, oben das Gegenstück in Patchwork abgebildet. Links oben die Detail-Fotografie eines Kaktus, rechts oben die Kopie mit Stoff und Fäden.

Foto: Manfred Zeiselmair