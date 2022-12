Mehrere Unfälle auf glatten Straßen in Aichach und bei Igenhausen

In Aichach, Ecknach sowie zwischen Igenhausen und Haunswies kommt es zu mehreren Unfällen. Ursache sind laut Polizei die winterlichen Straßenverhältnisse.

Winterliche Straßenverhältnisse haben am Montag mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer in und um Aichach buchstäblich ins Schleudern gebracht.

Gegen 7 Uhr war eine 18-Jährige auf der Kreisstraße AIC4 vom Hollenbacher Ortsteil Igenhausen in Richtung Haunswies ( Affing) unterwegs. Dabei geriet sie nach Polizeiangaben auf schneebedeckter Straße nach rechts in das Bankett und schleuderte in den Straßengraben. Die junge Frau blieb unverletzt. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 3000 Euro.

Unfälle in Aichach: Autofahrer schlittern an Laterne und in geparkten Wagen

In den Abendstunden kam es im Stadtgebiet Aichach nach Polizeiangaben zu zwei weiteren Verkehrsunfällen. Gegen 19.30 Uhr verlor an der Peter-und-Paul-Straße im Stadtteil Ecknach ein 22-Jähriger in einer eisbedeckten Linkskurve die Kontrolle über seinen Audi und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der junge Mann blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Die Laterne blieb funktionstüchtig.

Gegen 21.30 Uhr rutschte ein 32-Jähriger an der Johannes-Brahms-Straße aufgrund von Eisglätte mit geringer Geschwindigkeit gegen einen geparkten Wagen. An seinem Opel und dem geparkten Auto entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (nsi)