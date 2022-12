Michael Peters neuer Roman: Mord im mittelalterlichen Wittelsbacher Land

Der gebürtige Aichacher Michael Peters hat seinen dritten historischen Kriminalroman veröffentlicht. Diesmal sind Assassinen im Wittelsbacher Land unterwegs.

Der Aichacher Ermittler Simon Schenk aus Michael Peters neuem Kriminalroman "Vetulus de Montanis und die Gebeine des Heiligen Sebastian" begibt sich wieder auf Verbrecherjagd. Diesmal muss er einen Mordfall aufklären und eine furchtbare Katastrophe verhindern, wie der Klappentext verrät. In seinem dritten historischen Roman nimmt der Autor die Leserinnen und Leser auf eine Reise in das ausgehende Mittelalter des Wittelsbacher Lands mit. Sein Romandetektiv löste bereits 2013 im ersten Band "Homunculus – Das tote Mädchen vom Gerberhof" und 2014 im zweiten Band "Donnerkraut – Das Geheimnis des Juden Typsiles" Kriminalfälle in der Region rund um Aichach.

Michael Peters, in Aichach aufgewachsen, hat seinen dritten Roman veröffentlicht. Er spielt im Wittelsbacher Land. Foto: Michael Peters

Der Autor Michael Peters stammt, genau wie seine Kriminalromanfigur, aus Aichach. 1952 wurde er dort geboren und besuchte in Aichach, Schrobenhausen und Augsburg die Schule. Anschließend studierte er Technische Chemie in Nürnberg. Ab 1997 arbeitete er 35 Jahre als Chemieingenieur bei Volkswagen in Wolfsburg und lebt nun mit seiner Frau in Bad Harzburg. An einem vierten Roman arbeitet Schenk bereits. Zuvor veröffentlichte er 2021 das Sachbuch: "Räuber – Büßer – Unglücksraben, Geschichten und Geschichte aus dem Wittelsbacher Land". Darin geht es um Bräuche, Persönlichkeiten und Kriminalfälle in der Region.